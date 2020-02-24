Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan V.Y. (67) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri V.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.