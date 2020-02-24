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Son dakika: 'te şok! Pencereden düşen kişi öldü

Son dakika haberine göre 'te bir binanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Kurumu'na gönderildi.

  • Yaşam
  • 24.02.2020 07:33
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 07:33
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İstanbul'da şok! Pencereden düşen kişi...

Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan V.Y. (67) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri V.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Kurumu'na gönderildi.

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