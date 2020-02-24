İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılır. Türk kültüründe de önemli bir yere sahip olan cemre düşmesinin tarihleri, soğuk havaların etkisiyle araştırılmaya başlandı. İlk cemre geçtiğimiz gün (19-20 Şubat'ta) havaya düşmüştü. Gözler ikinci ve üçüncü cemrelerin düşeceği tarihe çevrildi. Peki, cemre suya düştü mü? 2020 ikinci cemre ne zaman düşer? Cemre düşmesi nedir? İşte cevaplar...

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlıyor. Cemre düşmesi, Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Dİvan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

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