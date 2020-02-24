Bugünkü
Takvim

'da esrarengiz olay! İş yerinde ölü bulundu

'da Ercan Ö. isimli kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ercan Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaşırken, soruşturma başlatıldı.

  • Yaşam
  • 24.02.2020 15:51
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.02.2020 15:51
ABONE OL
Avcılar'da esrarengiz cinayet! İş yerinde ölü bulundu

'da bir kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü kursu sahibi Ercan Ö'nün (43) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Ercan Ö'nün silahla vurulduğu tespit edildi.

Ercan Ö'nün olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Avcılar'da esrarengiz olay! İş yerinde ölü bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri