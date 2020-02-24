Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takviminin yayımlanmasının ardından, bu seneki tatil günleri belli oldu. Bu sene uygulamaya alınan ara tatillerin ikincisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Selçuk, ara tatillerin asıl amacının öğretmenler için olduğunu söylemişti. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 9 gün tatil hangi ay? 2020 yaz tatili ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil: 6 - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de eğitim öğretim devam edecek.

Yaz tatili: 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatili başlayacak.