Konya'da bir eğlence merkezinde silahlı kavga: 7 yaralı!

Konya'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan Rıza Şen (50) ile Recep Sarı (38), Yusuf Şen (46), Baran Baran (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Memiş G. (40) ve Abbas A. (40) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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