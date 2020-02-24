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'da bir eğlence merkezinde : 7 yaralı!

'da bir eğlence merkezinde hesap yüzünden çıkan da 2'si ağır 7 müşteri yaralandı. Olaya karıştığı için gözaltına alınan  (50) ile  (38),  (46),  (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Yaşam
  • 24.02.2020 16:00
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 16:00
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Konya'da bir eğlence merkezinde silahlı kavga: 7 yaralı!

'da, eğlence merkezinde müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında hesap yüzünden çıktığı öne sürülen, 2'si ağır 7 müşterinin yaralandığı, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada gözaltına alınan (50) ile (38), (46), (22), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Memiş G. (40) ve Abbas A. (40) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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