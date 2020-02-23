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'da dehşet! Babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 19:32
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 19:32
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Bursa'da dehşet! Baltayla öldürüp teslim oldu

'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu.


Olay, akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başı ile sırtına vurarak, öldürdü.



TESLİM OLDU
Eyüp Y., olay sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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