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Sefaköy'de bir araç takla attı! Yol trafiğe kapandı!

İstanbul Sefaköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç takla attı. Otomobildeki iki kişi hafif şekilde yaralanırken, nedeniyle istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yan yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açıldı.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 14:44
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 14:44
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Sefaköy'de bir araç takla attı! Yol trafiğe kapandı!

saat 13.30 sıralarında Karayolu Çobançeşme Kavşağı ile Sefaköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre istikametinde giden 34 VK 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran beton refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla attı.

YANYOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI
Kazada otomobilde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla 2 yaralı tedbir amacıyla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan otomobil olay yerinde bulunan kişiler tarafından itilerek düzeltildi. Otomobilden yola akan yakıt ve yağ için kumlama çalışması yapıldı. Otomobilin çekiciye yüklenmesi sırasında ise yan yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yan yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açıldı.

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