Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
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Son dakika: Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi! Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
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