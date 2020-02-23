Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.



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