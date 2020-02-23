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Son dakika: 'de feci ! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! 'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. da ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 23:10
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 23:11
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Denizli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. da ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

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