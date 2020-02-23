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'dan sefer iptalleri!

Bursa Deniz Otobüslerinin () internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/) ve saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiği için programdan kaldırıldı.

  • Yaşam
  • 23.02.2020 23:35
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 23:35
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BUDO'dan sefer iptalleri!

Bursa Deniz Otobüslerinin () yarın yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/) ve saat 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiği için programdan kaldırıldı.

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