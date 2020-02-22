Bağdat Caddesi'nde kaldırıma çıkan otomobilin bankta otururken çarptığı Berkehan Bulgurcu ile ağır yaralanan Cansu Safi'nin nişanlı olduğu öğrenildi. Safi'nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. kaydedildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Alkollü olduğu belirlenen sürücü Muhammed Enes Altun tutuklandı.
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