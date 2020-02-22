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: ’nde nişanlı çifte çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı

haberi... ’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp bankta oturan nişanlı çifte çarpan alkollü araç sürücüsü tutuklandı.

  • Yaşam
  • 22.02.2020 17:20
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 17:27
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