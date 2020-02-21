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Son dakika: 'deki 'nde feci ! 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre 'deki 'nde meydana gelen trafik sında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

  • Yaşam
  • 22.02.2020 06:48
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 07:06
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Alınan bilgiye göre Caddebostan Mahallesi 'nde seyir halindeki 34 JK 2165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bankta oturan 2 kişiye daha sonra da seyir halindeki 34 AEK 554 plakalı otomobile çarptı.

Bankta oturan Cansu Safi ağır yaralanırken yanındaki erkek arkadaşı ile 34 AEK 554 plakalı otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

yı yapan aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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