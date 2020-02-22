3 aylar ne zaman başlıyor? Regaib gecesiyle başlayan üç aylar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde barındıran üç aylar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, ülfet ve muhabbetin arttığı Ramazan Bayramı ile taçlanır. İslam alemi, rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylara ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içinde. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb ayı: 25 Şubat 2020 Salı

Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi

Şaban ayı: 25 Mart 2020 Çarşamba

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Ramazan ayı: 24 Nisan Cuma

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı