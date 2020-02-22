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? Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman?

? Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar huşu içinde karşılanacak. Recep ayı ile başlayacak üç ayların tarihi internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylar ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

  • Yaşam
  • 22.02.2020 17:20
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 17:20
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3 aylar ne zaman başlıyor?

3 aylar ne zaman başlıyor? Regaib gecesiyle başlayan üç aylar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde barındıran üç aylar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, ülfet ve muhabbetin arttığı Ramazan Bayramı ile taçlanır. İslam alemi, rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylara ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içinde. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb ayı: 25 Şubat 2020 Salı

Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi

Şaban ayı: 25 Mart 2020 Çarşamba

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Ramazan ayı: 24 Nisan Cuma

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı

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