3 aylar ne zaman başlıyor? Regaib gecesiyle başlayan üç aylar, Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde barındıran üç aylar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, ülfet ve muhabbetin arttığı Ramazan Bayramı ile taçlanır. İslam alemi, rahmet ve mağfiret iklimi olan üç aylara ulaşmanın sevinci ve mutluluğu içinde. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıç tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Receb ayı: 25 Şubat 2020 Salı
Regaib Kandili: 27 Şubat Perşembe
Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi
Şaban ayı: 25 Mart 2020 Çarşamba
Berat Kandili: 7 Nisan Salı
Ramazan ayı: 24 Nisan Cuma
Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı
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