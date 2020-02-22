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Kıbrıs sahilinde bulunan ceset kayıp bekçinin çıktı

Kıbrıs Yenierenköy sahilinde 11 gün önce bulunan cesedin, Mersin'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayıktan denize düşüp kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu belirlendi.

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Kıbrıs sahilinde bulunan ceset, kayıp bekçinin çıktı. Olay 11 Ocak'ta Mersin'de yaşandı. Ömer Özer (31) ve bekçi Oktay Avcı (31), balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Ancak tekne alabora olup, battı. 16 Ocak'ta Özer'in cansız bedenine ulaşıldı. 12 Şubat'ta ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan DNA testinde cesedin bekçi Avcı'ya ait olduğu belirlendi. Ailesi yıkıldı. Cenaze, Tarsus'ta toprağa verilecek.

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