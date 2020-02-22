Bugünkü
Takvim

Antalya'da lüks panik

Antalya'da 5 katlı lüks rezidansta dün yangın çıktı. Çoğu Rus ve ABD'li olan kişiler, panik yaşadı. İtfaiye alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.

ABONE OL
Lüks panik
Antalya'da 5 katlı lüks rezidansta dün yangın çıktı. Çoğu Rus ve ABD'li olan kişiler, panik yaşadı. İtfaiye alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Antalya'da lüks panik
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri