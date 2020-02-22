Antalya'da 5 katlı lüks rezidansta dün yangın çıktı. Çoğu Rus ve ABD'li olan kişiler, panik yaşadı. İtfaiye alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da lüks panik
Antalya'da 5 katlı lüks rezidansta dün yangın çıktı. Çoğu Rus ve ABD'li olan kişiler, panik yaşadı. İtfaiye alevleri söndürdü. Dumandan etkilenen 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.
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