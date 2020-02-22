Ayşe Tuba Arslan’ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında

eşini satırla öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Olay geçen yıl Antalya'da yaşandı.(53), eski eşi'ı (45), satırla öldürdü. Dün ise duruşma vardı. Özalpay, "Bana tükürerek hakaret etti. Cinnet geçirdim. Satırı Kurban Bayramı için almıştım" dedi.24) babasından şikayetçi olmadı.