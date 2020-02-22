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Ayşe Tuba Arslan’ın katil zanlısı eski eşi hakim karşısında

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandı. Özalpay, "Bana tükürerek hakaret etti. Cinnet geçirdim. Satırı Kurban Bayramı için almıştım" dedi. Yiğitalp Özalpay (24) babasından şikayetçi olmadı.

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Kurban Ayşe!
Eeski eşini satırla öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Olay geçen yıl Antalya'da yaşandı. Yalçın Özalpay (53), eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45), satırla öldürdü. Dün ise duruşma vardı. Özalpay, "Bana tükürerek hakaret etti. Cinnet geçirdim. Satırı Kurban Bayramı için almıştım" dedi. Yiğitalp Özalpay (24) babasından şikayetçi olmadı.

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