Dilencinin üzerinden 10 bin 595 lira alacaklı listesi çıktı

Dilencinin üzerinden çıkan veresiye defteri şaşırttı. Olay dün Adıyaman'da yaşandı. Zabıta ekipleri, 20 dilenciyi gözaltına alındı. Mustafa Orman'ın (22) üzerinden ise başkalarına verdiği borçların yer aldığı 10 bin 595 liralık alacaklı listesi çıktı. Dilenciler, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Dilencinin üzerinden alacaklı listesi çıktı.
Dilencinin üzerinden alacaklı listesi çıktı.
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