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Dilencinin üzerinden 10 bin 595 lira alacaklı listesi çıktı

’da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda, 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden ise alacaklarının yazılı olduğu 10 bin 595 liralık liste çıktı.

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Dilencinin üzerinden çıkan veresiye defteri şaşırttı. Olay dün 'da yaşandı. Zabıta ekipleri, 20 dilenciyi gözaltına alındı. Mustafa Orman'ın (22) üzerinden ise başkalarına verdiği borçların yer aldığı 10 bin 595 liralık alacaklı listesi çıktı. Dilenciler, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Dilencinin üzerinden alacaklı listesi çıktı.

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