Banker Bilo filmi gerçek oldu

'da, insan kaçakçıları, aralarında kadın ve hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmeni, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, yol kenarına bıraktı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadıkları, akıllarafilmini getirdi.üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen kaçak göçmenlerin, kaçakçılara kişi başıverdikleri belirlendi.Filmde Şener Şen bir grup insanı Almanya diye İstanbul'a getirmişti.