Banker Bilo filmi gerçek oldu

Adana'da, insan kaçakçıları, aralarında kadın ve hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmeni, 'İzmir üzerinden Avrupa'ya gideceksiniz' diyerek, yol kenarına bıraktı. Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadıkları, akıllara 'Banker Bilo' filmini getirdi. D-400 Karayolu üzerindeki bir fabrika önünde bekleyen kaçak göçmenlerin, kaçakçılara kişi başı bin dolar verdikleri belirlendi.
Filmde Şener Şen bir grup insanı Almanya diye İstanbul'a getirmişti.
Filmde Şener Şen bir grup insanı Almanya diye İstanbul'a getirmişti.
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