'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!
Filozof Atakan olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturdu. Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Filozof Atakan'ın haberlerini gören 10 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ise Atakan ile tanışmak istediğini ve onun kendisinin ruh eşi gibi olduğunu belirtti. Kayalar'ın, Aleyna'ya verdiği cevap ise herkesi şoke etti. İşte merak edenler için Atakan'ın Aleyna'ya verdiği o cevap.
Atakan Kayalar henüz 10 yaşında ancak videosu ile Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.
Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı: