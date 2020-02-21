'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

Atakan Kayalar henüz 10 yaşında ancak videosu ile Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.