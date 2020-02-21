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'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

Filozof Atakan olarak tanınan 10 yaşındaki Atakan Kayalar açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturdu. Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Filozof Atakan'ın haberlerini gören 10 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki ise Atakan ile tanışmak istediğini ve onun kendisinin ruh eşi gibi olduğunu belirtti. Kayalar'ın, Aleyna'ya verdiği cevap ise herkesi şoke etti. İşte merak edenler için Atakan'ın Aleyna'ya verdiği o cevap.

21.02.2020 12:34 - Son Güncelleme: 21.02.2020 12:51
'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

Atakan Kayalar henüz 10 yaşında ancak videosu ile Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Müzik prodüktörü Erol Köse ile birlikte sosyal medyada bir paylaşım yapan Atakan Kayalar, kendisine "Ruh eşimsin" diyen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi ve "Seni dinlemiyorum" dedi. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, Erol Köse'nin sunduğu TV programına katıldı. Program öncesinde Atakan ve ünlü müzik prodüktörü Erol Köse, Instagram'da bir video yayınladı. Atakan bu videoda, kendisine sosyal medyada "Tanışmamız lazım Atakan, ruh eşim gibisin" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi.

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'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

"RAP VE ALEYNA TİLKİ DİNLEMEM"

Erol Köse ile kamera karşısına geçen Atakan, Köse'nin sorduğu "Neler Dinliyorsun Atakan" sorusuna, "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" yanıtını verdi.

'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

Aleyna Tilki, henüz 10 yaşında olmasına rağmen okuduğu kitaplar ve konuşurken takındığı tavırlarla Türkiye gündemine oturan Atakan hakkında paylaşımda bulundu. Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan'ı fark eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

"Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan"

'Filozof' Atakan Kayalar'dan Aleyna Tilki'ye olay yanıt!

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