Ankara'da kar ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Ankara hava durumu tahminini açıkladı. Ankara'da bugün çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar yağışı görülecek. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne çevreleri hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 22 Şubat Meteoroloji Ankara ve il il hava durumu raporu...

ANKARA'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji raporuna göre, Ankara'da karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar yağışlı hava etkili olacak. Kar yağışı bugün etkisini kaybedecek. 23 Şubat Pazar günü çok bulutlu, 24 Şubat Pazartesi hafif yağmurlu, 25 Şubat Salı günü çok bulutlu ve 26 Şubat Çarşamba günü az bulutlu hava görülecek.

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