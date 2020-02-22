Kapılarını İstanbul Kongre Merkezi'nde açan ve yarın sona erecek olan Sanat ve Antika Fuarı, plastik ve görsel sanatçıların yapıtlarının yanı sıra değerli antika eserleri ve mücevher dünyasının ürünlerini bir çatı altında topluyor ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Fuarda sergilen birçok değerli sanat eseri ve antika sergilenirken, 100 bin TL'ye satışa çıkarılan 2'nci Abdülhamit Han'a ait taht ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca fuara, yaptığı at resimleriyle katılan Sanat Eğitimcisi ve Sanatçı Süleyman Saim Tekcan da atın imparatorlukların kurulmasın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
2. Abdülhamit Han'a ait taht görücüye çıktı! Bakın kaç TL değerinde...
2'nci Abdülhamit Han'a ait 100 bin TL değerindeki taht, İstanbul'da Sanat ve Antika Fuarı'nda sergileniyor. Fuarda 2'nci Abdülhamit Han'a ait tahtı satışa sunan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar'da Öğretim Üyesi ve Antikacı Nilgün Şensoy, "2'nci Abdülhamit Han'a ait olan taht, ailem tarafından satın alınmıştı. Daha doğrusu dedem tarafından alınmıştı. Sarayın arkasında bulunan eskiden Taşlık dediğimiz yerde mezatlar yapılıyordu. Her padişah değiştiğinde orada mezatlar yapılır. Dedem de bunlara çok meraklı, orada yapılan mezatta şu an burada sergilediğimiz tahtı almış. Abdülhamit Han'a ait bir sürü tahtlar vardı." dedi.
Kapılarını İstanbul Kongre Merkezi'nde açan ve yarın sona erecek olan Sanat ve Antika Fuarı, plastik ve görsel sanatçıların yapıtlarının yanı sıra değerli antika eserleri ve mücevher dünyasının ürünlerini bir çatı altında topluyor ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Fuarda sergilen birçok değerli sanat eseri ve antika sergilenirken, 100 bin TL'ye satışa çıkarılan 2'nci Abdülhamit Han'a ait taht ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca fuara, yaptığı at resimleriyle katılan Sanat Eğitimcisi ve Sanatçı Süleyman Saim Tekcan da atın imparatorlukların kurulmasın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
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