Kapılarını İstanbul Kongre Merkezi'nde açan ve yarın sona erecek olan Sanat ve Antika Fuarı, plastik ve görsel sanatçıların yapıtlarının yanı sıra değerli antika eserleri ve mücevher dünyasının ürünlerini bir çatı altında topluyor ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Fuarda sergilen birçok değerli sanat eseri ve antika sergilenirken, 100 bin TL'ye satışa çıkarılan 2'nci Abdülhamit Han'a ait taht ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca fuara, yaptığı at resimleriyle katılan Sanat Eğitimcisi ve Sanatçı Süleyman Saim Tekcan da atın imparatorlukların kurulmasın büyük öneme sahip olduğunu belirtti.