Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından uygulanan Sayısal Loto oyununun 19 Şubat 2020 tarihli 1298'inci hafta çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Çekiliş öncesi yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiye tutarı 1 milyon 254 bin 111 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya ikramiye devri bulunmuyor. Peki, Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 ŞUBAT 2020)

19 Şubat Sayısal Loto sonucu: 05 - 11 - 14 - 26 - 42 - 43

Sayısal Loto oyununun 1298'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 254 bin 111 lira 88 kuruş tutarındaki ikramiye 22 Şubat'ta yapılacak çekilişe devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 602 lira 45'er, 4 bilen 4 bin 391 kişi 86 lira 40'ar ve 3 bilen 80 bin 971 kişi de 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.