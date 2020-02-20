Bugünkü
Takvim

? ? İşte 2020 cemre tarihleri...

Cemreler ne zaman düşecek? Kar yağışı yavaş yavaş yurdun doğusuna doğru ilerliyor ve etkisini de azaltıyor. Havaların ne zaman ısınacağı gündemde. Hava sıcaklarını artmasının ilk belirtisi olan cemrelerin düşme tarihleri merak ediliyor. Peki, ? ? İşte 2020 cemre tarihleri...

  • Yaşam
  • 20.02.2020 11:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 11:34
ABONE OL
İlk cemre havaya ne zaman düşecek?

İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü ve Mart ayında son cemrenin de toprağa düşmesiyle birlikte bahar gelecek, havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Önce cemrenin havaya düştüğü sonrasında suya ardından da toprağa düştüğü rivayet edilir. Peki, baharın habercisi cemrenin ikincisi ne zaman düşüyor? Cemre suya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İşte 2020 cemre tarihleri:

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre nedir? İşte 2020 cemre tarihleri...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri