İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü ve Mart ayında son cemrenin de toprağa düşmesiyle birlikte bahar gelecek, havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Önce cemrenin havaya düştüğü sonrasında suya ardından da toprağa düştüğü rivayet edilir. Peki, baharın habercisi cemrenin ikincisi ne zaman düşüyor? Cemre suya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İşte 2020 cemre tarihleri:

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.