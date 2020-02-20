Şans Topu'nda 1.9 milyon Bursa’ya

5+1 bilen 1 kişi, 1.922.184 lira kazandı. 5 bilenler 4.955, 4+1 bilenler 580, 4 bilenler 57, 3+1 bilenler 31, 3 bilenler 5, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira alacak. 5+1 bilen 1 kişi, 1.922.184 lira kazandı. 5 bilenler 4.955, 4+1 bilenler 580, 4 bilenler 57, 3+1 bilenler 31, 3 bilenler 5, 2+1 bilenler 7, 1+1 bilenler ise 4 lira alacak. 1,2,5,6,25+1
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