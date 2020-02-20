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Ne Coronavirüs, ne , ne de ... Milletin gündeminde 112 baskı yapan “tılsımlı” kitap var!

, Güç isimli kitap yazdı. "Tılsımlı. Dokunduğunda sana tüm gücünü yükleyecek" diye tanıttı! Okuyucudan gelen mesaja kendi bile şaşırdı: Ev buzhane. Kitabın tılsımı ve sıcaklığı petek gibi yayıldı.

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112 acil
, Güç isimli kitap yazdı. "Tılsımlı. Dokunduğunda sana tüm gücünü yükleyecek" diye tanıttı! Okuyucudan gelen mesaja kendi bile şaşırdı: Ev buzhane. Kitabın tılsımı ve sıcaklığı petek gibi yayıldı.



Tuğçe, "Kitabım kişiye özel. Karı-koca bile ayrı ayrı alıp okumalı" dedi.

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