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Bayramı ne zaman? 2020 Nevruz adetleri nedir? Nevruz nasıl kutlanır?

Bayramı ne zaman? Üç aşamada gerçekleşen cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İkinci cemre tarihi beklenirken, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Baharın ilk günü olduğu belirtilen Nevruz için geri sayım başladı. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman? 2020 Nevruz hangi gün? Nevruz adetleri nedir? Nevruz nasıl kutlanır?

  • Yaşam
  • 20.02.2020 11:36
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 11:36
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Nevruz Bayramı ne zaman?

Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz, farklı toplulukların inanışlarında değişik isimler altında şenliklere konu olan dünyanın en eski bayramıdır. Baharın gelişini ifade eden Nevruz için bekleyiş sürüyor. Türkiye'den Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Azerbaycan'a kadar Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman? 2020 Nevruz hangi gün? Nevruz adetleri nedir? Nevruz nasıl kutlanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz, her yıl 21 Mart'ta kutlanıyor. 2020 yılında bu tarih Cumartesi gününe denk geliyor.

Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar.

2010'dan başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı" olarak kabul etmektedir.

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