Bugünkü
Takvim

'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre 'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırı nedeniyle 2 kişi bacağından vurularak yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 15:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 16:11
ABONE OL
Esenyurt'ta silahlı saldırı! Yaralılar var

'ta şüpheli ya da şüpheliler bilinmeyen nedenle bir iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesin'de bulunan bir iş yerinin gelen şüpheli ya da şüpheliler ateş ederek gitti. İş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Esenyurt'ta silahlı saldırı! Yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri