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Çukurca'da yola çığ düştü

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hakkari - Çukurca Karayolu'nun iki ayrı noktasına çığ düştü. Ekipler uzun süreli çalışmanın ardından yolu temizleyerek ulaşıma yeniden açtı.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 17:20
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 17:20
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Hakkari Çukurca'da yola çığ düştü

- Çukurca Karayolu'nun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları ekipleri, yoldaki çığları temizlemek için uzun süre çalıştı. Hakkari'de dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari - Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine Köprüsü yakınındaki karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, onlarca araç yolda kaldı. İhbar üzerine, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

YOL ULAŞIMA AÇILDI
Hakkari - Çukurca karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekipler tarafından 3 saatte temizlendi. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları devam ederken, yetkililer yola çıkan sürücüleri çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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