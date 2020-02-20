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'nin kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi

ne () ait asfalt dökme aracı, 'da park halinde bulunan 2 aracın üzerine devrildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 13:44
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 13:50
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İBB'nin kamyonu 2 aracın üzerine devrildi

'da ne () ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 AS 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm kamyonu, belirlenemeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun devrilmesiyle asfalt da araçların üzerine döküldü.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kaza sebebiyle caddedeki trafik de aksadı.

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