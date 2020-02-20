Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle katleteden cani kocanın savunması pes dedirtti! "Kendimi savundum"

Katilin savunması şok etti. Olay geçen yıl Antalya'da meydana geldi. Ümit Gür (40), dini nikahla yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün ise duruşma vardı. Gür, Şenal'ın ortak çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, olay günü de bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını iddia etti. Duruşma ertelendi.
Halime Şenal, hunharca öldürüldü.
Halime Şenal, hunharca öldürüldü.
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