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Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle katleteden cani kocanın savunması pes dedirtti! "Kendimi savundum"

(40), dini nikahla yaşadığı 1 çocuğunun annesi 'ı (31), 25 bıçak darbesiyle katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün ise duruşma vardı. Gür, Şenal'ın ortak çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, olay günü de bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını iddia etti. Duruşma ertelendi.

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Kendimi savundum
Katilin savunması şok etti. Olay geçen yıl 'da meydana geldi. Ümit Gür (40), dini nikahla yaşadığı 1 çocuğunun annesi Halime Şenal'ı (31), 25 bıçak darbesiyle katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün ise duruşma vardı. Gür, Şenal'ın ortak çocuklarına bakmadığını, bu yüzden tartıştıklarını, olay günü de bıçak çektiği için kendisini savunmak zorunda kaldığını iddia etti. Duruşma ertelendi.



, hunharca öldürüldü.

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