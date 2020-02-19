Bugünkü
Takvim

'de e engeli

merkez ile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle e bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • Yaşam
  • 20.02.2020 00:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 00:45
ABONE OL
O ilimizde eğitime kar engeli

merkez ile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle e bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Hakkari'de eğitime kar engeli
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri