düşen kadın ölümden döndü. Olay dün İstanbul Üsküdar 'da yaşandı., denize düştü. Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Vatandaşlardan biri denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi.



Çelik, hastaneye kaldırıldı. İsa Gül, "Arkadaş denize girdi biz de can simidi attık. Sonra yukarıya aldık" dedi. Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

1- Vatandaş, kadının yanına yüzdü.2- Can simidine aldı.3- Kıyıya çıkardı.4- Kadın bir süre kendine gelemedi.