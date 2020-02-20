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'da can pazarı! Denize düşen talihsiz kadın son anda kurtarıldı

Denize düşen kadın ölümden döndü. Olay dün 'da yaşandı. , denize düştü. sahiline kadar sürüklendi. biri denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi.

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Can pazarı!
Denize düşen kadın ölümden döndü. Olay dün 'da yaşandı. Nurcan Çelik, denize düştü. sahiline kadar sürüklendi. biri denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi.


Çelik, hastaneye kaldırıldı. İsa Gül, "Arkadaş denize girdi biz de can simidi attık. Sonra yukarıya aldık" dedi. Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.




1- Vatandaş, kadının yanına yüzdü.



2- Can simidine aldı.



3- Kıyıya çıkardı.



4- Kadın bir süre kendine gelemedi.

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