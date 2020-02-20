Denize düşen kadın ölümden döndü. Olay dün İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Nurcan Çelik, denize düştü. Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Vatandaşlardan biri denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi.
1- Vatandaş, kadının yanına yüzdü.
2- Can simidine aldı.
3- Kıyıya çıkardı.
4- Kadın bir süre kendine gelemedi.
Çelik, hastaneye kaldırıldı. İsa Gül, "Arkadaş denize girdi biz de can simidi attık. Sonra yukarıya aldık" dedi. Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
1- Vatandaş, kadının yanına yüzdü.
2- Can simidine aldı.
3- Kıyıya çıkardı.
4- Kadın bir süre kendine gelemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.