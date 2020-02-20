Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla dikkat çeken ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde adrenalin tavan yaptı.
Turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda gölü dolaşarak, drift yaptı.
Turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda gölü dolaşarak, drift yaptı.
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