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'nde drift

Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla dikkat çeken ve yüzeyi tamamen donan 'nde adrenalin tavan yaptı. , Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda gölü dolaşarak, drift yaptı.

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Gölde drift
Ardahan'ın Çıldır ilçesi sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla dikkat çeken ve yüzeyi tamamen donan 'nde adrenalin tavan yaptı.



, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda gölü dolaşarak, drift yaptı.

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