Akşam saatlerinden itibaren on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sayısal Loto oyununun Cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603,75 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 164 kişi 4 bin 813,55'er lira, 4 bilen 8 bin 184 kişi 72,90'ar lira ve 3 bilen 141 bin 63 kişi 11,15'er lira ikramiye kazandı. İşte 19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 11 - 14 - 26 - 42 - 43