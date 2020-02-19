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19 Şubat çekiliş sonuçları sorgulama! Sayısal'da haftanın kazanan numaraları açıklandı

19 Şubat çekiliş sonuçları sorgulama işlemi günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. 15 Şubat Cumartesi günü saat 21.15'te yapılan çekilişlerde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603,75 lira ikramiye kazandı. Bu kapsamda bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan on binlerce kişi sonuçları öğrenmek istiyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın merakla beklenen sonuçları

  • Yaşam
  • 19.02.2020 21:48
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 21:48
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19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Akşam saatlerinden itibaren on binlerce kişi Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sayısal Loto oyununun Cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603,75 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 164 kişi 4 bin 813,55'er lira, 4 bilen 8 bin 184 kişi 72,90'ar lira ve 3 bilen 141 bin 63 kişi 11,15'er lira ikramiye kazandı. İşte 19 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

19 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 11 - 14 - 26 - 42 - 43

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