ABD Kaliforniya'da dünyaca ünlü denetim şirketi PWC'nin 8 yıldır Denetim Müdürü olarak görev yapan Mert Türkoğlu (35), her gün olduğu gibi iş çıkışı spor yapmak için salona gitti. Çocukluğundan beri spora düşkün olan Türkoğlu, 10 dakikalık ısınmanın ardından aniden yere yığıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitiren ve Galatasaray Üniversitesi'nde ekonomi masterı yapan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Türkiye'de acı haberi alan babası Cemal Türkoğlu ve annesi Saadet Türkoğlu ile yakınları adeta yıkıldı. Türkoğlu, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da toprağa verilecek... Bu arada kardiyologlar, "Ağır spor yapanlar, mutlaka kalp damar rahatsızlığı açısından muayene olmalı, ona göre spor yapmalı" açıklamasını yaptı.
Türkiye'de acı haberi alan babası Cemal Türkoğlu ve annesi Saadet Türkoğlu ile yakınları adeta yıkıldı. Türkoğlu, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da toprağa verilecek... Bu arada kardiyologlar, "Ağır spor yapanlar, mutlaka kalp damar rahatsızlığı açısından muayene olmalı, ona göre spor yapmalı" açıklamasını yaptı.
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