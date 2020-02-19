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Türk genci, ’de spor yaparken kalbine yenik düştü

Kaliforniya'da dünyaca ünlü denetim şirketi 'nin 8 yıldır Denetim Müdürü olarak görev yapan (35), her gün olduğu gibi iş çıkışı spor yapmak için salona gitti. Çocukluğundan beri spora düşkün olan Türkoğlu, 10 dakikalık ısınmanın ardından aniden yere yığıldı. 'nü bitiren ve 'nde ekonomi masterı yapan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kalp acısı
ABD Kaliforniya'da dünyaca ünlü denetim şirketi 'nin 8 yıldır Denetim Müdürü olarak görev yapan Mert Türkoğlu (35), her gün olduğu gibi iş çıkışı spor yapmak için salona gitti. Çocukluğundan beri spora düşkün olan Türkoğlu, 10 dakikalık ısınmanın ardından aniden yere yığıldı. 'nü bitiren ve 'nde ekonomi masterı yapan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



'de acı haberi alan babası Cemal Türkoğlu ve annesi Saadet Türkoğlu ile yakınları adeta yıkıldı. Türkoğlu, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da toprağa verilecek... Bu arada kardiyologlar, "Ağır spor yapanlar, mutlaka kalp damar rahatsızlığı açısından muayene olmalı, ona göre spor yapmalı" açıklamasını yaptı.

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