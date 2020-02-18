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  • 18.02.2020 23:56
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 23:56

'ta ! Ahşap ev küle döndü

'un Türkeli ilçesinde bir evde çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran da iki katlı ahşap ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Ahşap ev küle döndü!

'un Türkeli ilçesinde bir evde çıktı. Alınan bilgiye göre , ilçeye bağlı Kayabaşı köyü Gölköy Mahallesi'ndeki Aslan Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede evin tamamını saran yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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