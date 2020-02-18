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  • 18.02.2020 21:35
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 21:35

'da ! Ölü ve yaralılar var

'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan da 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü.

14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar 'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı.

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