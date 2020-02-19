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  • 19.02.2020 16:06
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 16:10

Son dakika: 'tan okullara trendi "çelme takma" uyarısı

Son dakika haberi... Son zamanların en çok kullanılan platformu 'ta yer alan '' akımı can alıyor. Çok fazla sayıda genç ve yetişkin, güvenlik önlemi olmadan gerçekleştirdikleri eylem sonucu ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin birbirlerine "çelme takma" gibi tehlikeli hareketlerde bulunmamasına ilişkin okulların uyarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk'tan okullara çelme takma uyarısı

Yeni ve son derece tehlikeli bir trend 'ta yayılmaya başladı. Ölümcül Mavi Balina oyununa benzetilen '' trendi, oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor. Şu anda popüler video paylaşım uygulaması TikTok'ta trend olan tehlikeli oyun üç kişi ile yapılıyor. İlk olarak sağ ve soldaki kişiler havaya zıplıyor. Daha sonra ise ortadaki kişi zıplarken, diğer iki kişi havaya sıçrayan kişiye çelme takıyor ve ortadaki kişi yere yığılıyor. Bu tuhaf akım nedeniyle ciddi beyin sarsıntısı geçirenler, ya da ölenler olduğu iddia ediliyor.



BAKAN SELÇUK UYARDI
, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."

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