Yeni ve son derece tehlikeli bir trend TikTok'ta yayılmaya başladı. Ölümcül Mavi Balina oyununa benzetilen 'Kafatası Kırıcı' trendi, oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor. Şu anda popüler video paylaşım uygulaması TikTok'ta trend olan tehlikeli oyun üç kişi ile yapılıyor. İlk olarak sağ ve soldaki kişiler havaya zıplıyor. Daha sonra ise ortadaki kişi zıplarken, diğer iki kişi havaya sıçrayan kişiye çelme takıyor ve ortadaki kişi yere yığılıyor. Bu tuhaf akım nedeniyle ciddi beyin sarsıntısı geçirenler, ya da ölenler olduğu iddia ediliyor.







BAKAN SELÇUK UYARDI

Bakan Selçuk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gençler arasında yayılan ve ciddi tehlikeler doğurabilecek harekete karşı uyardı.

Selçuk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."