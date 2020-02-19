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  • 19.02.2020 13:21
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 13:31

'daki i koyunlar önceden hissetti mi? Şoke eden video

'nın Kırkağaç ilçesinde besicilik yapan İbrahim Güngör, koyunlarının huzursuz hareketlerinden şüphelenip cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydetmeye başladıktan birkaç saniye sonra meydana geldi. Koyunların tam da deprem öncesinde olağan dışı hareketleri "Depremi önceden hissettiler mi" sorusunu akıllara getirdi.

Deprem öncesi şoke eden video



'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Güngör, 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki anını cep telefonuyla kaydetti.

Kuzularının huzursuz şekilde hareket etmelerinden ve bağırmalarına anlam veremeyen Güngör, telefonuyla ahırda kuzuların bu anını kaydetmek istedi. Güngör, kayda başladıktan yaklaşık 5 saniye sonra deprem meydana geldi.

İbrahim Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam kuzuları meradan getirip anne koyunların yanına bıraktığı sırada hayvanlarda huzursuzluğun başladığını ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirterek, "Daha sonra bir anda deprem olmaya başladı. İlk başta ben olan biteni anlamadım. Çocuklar ağlamaya başladı, çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

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