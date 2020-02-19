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  • 19.02.2020 16:08
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 16:08

'da operasyonu!

’ın Reyhanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada ev içerisinde ve bahçeye gizlenmiş madde ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu!

'da düzenlenen operasyonunda ev içerisine ve bahçeye saklanmış ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu M.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada ev içerisinde ve bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramada evin salonunda minderin altında 0.75 gram, valiz içerisinde 2.30 gram takoz esrar, bahçedeki saksının altında bulunan briket içerisinde 34.93 gram takoz esrar, 22 adet krem renkli captagon nevi belli olmayan boncuk seklinde 23 adet madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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