Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf ortalığı karıştırdı. İçerisinde şarbon olduğundan şüphelenilen zarf, okulda panik yarattı. Doç. Dr. Kıvrak'ın ihbarının ardından olay yerine; polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri okulu karantinaya aldı. Doç. Dr. Kıvrak ve odaya giren 2 kişi, maske ve koruyucu giysilerle hastaneye götürüldü. Olayın iç yüzü ise 'pes' dedirtti.
ŞAKA YAPMIŞLAR
2 öğretim görevlisinin içerisinde nişasta olan zarfla Doç. Dr. Kıvrak'a şaka yapmak istediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
H.A.A.
Her iki öğretim üyesi emniyetteki ifadelerinde, Doç. Dr. Kıvrak'a gülmek amacıyla şaka yapmak istediklerini söyledi. Ortalığı karıştıran zarftan ise nişasta çıktı.
Y.Ç.
3 katlı okul binası karantinaya alınırken, 3 öğretmen de koruyucu giysilerle hastaneye götürüldü.
Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı.
ŞAKA YAPMIŞLAR
2 öğretim görevlisinin içerisinde nişasta olan zarfla Doç. Dr. Kıvrak'a şaka yapmak istediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
H.A.A.
Her iki öğretim üyesi emniyetteki ifadelerinde, Doç. Dr. Kıvrak'a gülmek amacıyla şaka yapmak istediklerini söyledi. Ortalığı karıştıran zarftan ise nişasta çıktı.
Y.Ç.
3 katlı okul binası karantinaya alınırken, 3 öğretmen de koruyucu giysilerle hastaneye götürüldü.
Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelemek üzere zarfı aldı.
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