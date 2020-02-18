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  • 18.02.2020 20:38
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 20:45

'de peş peşe ler! Ünlü deprem uzmanından flaş '' uyarısı!

'de son günlerde peş peşe ler yaşanıyor. 'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam etti. Bugün de tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19.09'da 'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. eski Bölüm başkanı Prof. Dr. 'dan bugün deprem açıklaması geldi. Prof. Eyidoğan; geçtiğimiz sene Eylül ayında Silivri'de gerçekleşen 5.7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan 'a ilişkin kritik uyarılarda bulundu.

Türkiye'de son günlerde peş peşe depremler yaşanıyor. Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam etti. Bugün de AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19.09'da Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İTÜ Jeofizik Mühendisliği eski Bölüm başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan bugün deprem açıklaması geldi.

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