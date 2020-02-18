Türkiye'de son günlerde peş peşe depremler yaşanıyor. Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam etti. Bugün de AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19.09'da Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İTÜ Jeofizik Mühendisliği eski Bölüm başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan bugün deprem açıklaması geldi.