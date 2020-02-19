Konya'da 20 yaşındaki Kadir Şeker, 5 Şubat akşamı sevgilisi Özgür Duran'dan şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmaya çalıştı. Boğuşma sırasında yanında taşıdığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Şeker tutuklandı. Binlerce kişi, Ayşe Dırla'nın hayatını kurtaran Kadir'in tahliye edilmesi için imza kampanyası başlattı. Soruşturma sürerken, tıp fakültesinde okuma hayali kuran Kadir, umuduna sımsıkı sarıldı.
Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran ile birlikte...
Kadir Şeker'in tahliye olması için imza kampanyası başlatıldı.
Ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitaplarını isteyen Kadir'in psikolojik destek ile dini eğitim aldığı ortaya çıktı.
Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran ile birlikte...
Kadir Şeker'in tahliye olması için imza kampanyası başlatıldı.
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