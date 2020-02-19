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hapiste tıp fakültesine hazırlanıyor

, ’yı kurtarmak için elini kana buladı. Cezaevinde umuduna sarıldı. Tıp fakültesine girmek için ders çalışmaya başladı. Psikolojik destek de aldı.

Acı ders
'da 20 yaşındaki Kadir Şeker, 5 Şubat akşamı sevgilisi Özgür Duran'dan şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmaya çalıştı. Boğuşma sırasında yanında taşıdığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. hayatını kaybederken, Şeker tutuklandı. Binlerce kişi, 'nın hayatını kurtaran Kadir'in tahliye edilmesi için imza kampanyası başlattı. Soruşturma sürerken, tıp fakültesinde okuma hayali kuran Kadir, umuduna sımsıkı sarıldı.

Ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitaplarını isteyen Kadir'in psikolojik destek ile dini eğitim aldığı ortaya çıktı.





Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran ile birlikte...



'in tahliye olması için imza kampanyası başlatıldı.


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