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Adanalı’nın fendi hırsızı yendi

'nda Prof. Dr. 'nun cipine giren hırsızı, eşi etkisiz hale getirip, polise teslim etti. Polis ekipleri Y.'yi (24) gözaltına aldı.

Adanalı’nın fendi hırsızı yendi
İstanbul beyoğlu'nda Prof. Dr. 'nun cipine giren hırsızı, eşi Nuriye Fındıkoğlu etkisiz hale getirip, polise teslim etti. Polis ekipleri Y.'yi (24) gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve 4 adet cep telefonu ele geçirilen şüpheli Muhammed Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Prof. Dr. Fındıkoğlu, "Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.



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