Adanalı’nın fendi hırsızı yendi

İstanbul beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun cipine giren hırsızı, eşi Nuriye Fındıkoğlu etkisiz hale getirip, polise teslim etti. Polis ekipleri Suriyeli Muhammed Y.'yi (24) gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve 4 adet cep telefonu ele geçirilen şüpheli Muhammed Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Prof. Dr. Fındıkoğlu, "Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Fındıkoğlu, "Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.
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