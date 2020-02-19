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19 Şubat MPİ çekiliş sonuçları belirlendi! Yaklaşık 900 bin lira geçen hafta devretmişti

19 Şubat çekiliş sonuçları gün içerisinde bayilerden loto Şans Topu oynayanlar tarafından araştırılıyor. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen kimse olmayınca yaklaşık 900 bin liralık ikramiye bugüne devretmişti. Bu kapsamda on binlerce kişi Şans Topu oyununun bu hafta gerçekleştirilen çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığını merakla araştırıyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte haftanın kazanan numaraları

  • Yaşam
  • 19.02.2020 21:19
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 21:19
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19 Şubat MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi!

Şans Topu oyununun geçen hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 19 Şubat MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

19 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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