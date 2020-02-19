Şans Topu oyununun geçen hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 898 bin 134 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Bu hafta bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 19 Şubat MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde sonuçları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte haftanın kazanan sayıları

19 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1 - 2 - 5 - 6 - 25 + 1