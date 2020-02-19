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19 Şubat MPİ duyuruldu! İşte ekranı ve tam liste

Akşam saatlerinden itibaren Milli Piyango bileti alan on binlerce kişi arama motorlarında sonuçları araştırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda gerçekleştiriliyor. 19 Şubat Çarşamba tarihli Milli Piyango çekilişleri bugün kurum tarafından noter huzurunda yapıldı. MPİ tarafından çekiliş sonuçları tam liste olarak duyuruldu. İşte işlemi ve tam liste

  • Yaşam
  • 19.02.2020 19:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 19:08
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19 Şubat MPİ Milli Piyango sonuçları duyuruldu!

19 Şubat Milli Piyango sonuçları, bayilerden bilet alanlar tarafından merakla araştırılıyor. 19 Şubat Çarşamba tarihli çekilişler saat 18.00'de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 19 Şubat Milli Piyango sonuçları duyuruldu. İkramiye üçe bilete isabet etti. İşte 19 Şubat MPİ sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı

19 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

157012

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

342807

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

018686 052586 064448 074213 085853 111971
118993 202278 249980 286721 294566 301423
326259 412859 463801 544539 615668 634492
643145 645676

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