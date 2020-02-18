Açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı. Akılalmaz olay dün Mersin'de yaşandı. Bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan Bayram Aydemir, bölgeden geçen birinin saldırısına uğradı. Tipini beğenmediği iddiasıyla palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen maganda, bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Bu mesleği çok sevdiğini ve zevk aldığını vurgulayan Aydemir, "Palyaçoluk yapmaya devam edeceğim. Ben bu mesleğimi severek yapıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. İnşallah bundan sonraki işlerimde böyle bir olay başıma gelmez. İnsanlara bir çağrım var. Ekmek kazanan insanlara bulaşmasınlar, karışmasınlar" dedi.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Ekmek parası için palyaçoluk yapan genç adam, yüzüne ardı ardına aldığı yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Ekmek parası için palyaçoluk yapan genç adam, yüzüne ardı ardına aldığı yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı.
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