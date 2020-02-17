Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.02.2020 00:28
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 00:28

Son dakika: 'de eğitime kar engeli

Son dakika haberine göre merkez ile ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: Hakkari'de eğitime kar engeli
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri