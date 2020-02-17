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  • 18.02.2020 06:36
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 06:36

'de 33 düzensiz yakalandı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı!

'im Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla adalarına gitmeye çalışan 33 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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