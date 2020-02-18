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Tarihe dinamit! 1600 yıllık definecilerin hedefi oldu

Çatalça'da 1600 yıllık definecilerin hedefi oldu. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı. Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.

Tarihe dinamit
Çatalça'da 1600 yıllık definecilerin hedefi oldu. Tarihi su kemerinin taşları arasında altın bulunduğunu düşünen define avcıları, kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı.



Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.

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