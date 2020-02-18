8 ayda 123 kilodan 76 kiloya düştü Kilolarıyla başı dertte olan kadın, özlediği kiloya ulaştı. Hayata yeniden başladı. Uşak'ta Emine Sargın (47) 123 kiloya kadar ulaştı. Soluğu diyetisyende aldı. Azmi ile birlikte herhangi bir tıbbi destek almadan 8 ayda 123 kilodan 76 kiloya düştü.

Ki lolarıyla başı dertte olan kadın, özlediği kiloya ulaştı. Hayata yeniden başladı. Uşak'ta Emine Sargın (47) 123 kiloya kadar ulaştı. Soluğu diyetisyende aldı. Azmi ile birlikte herhangi bir tıbbi destek almadan 8 ayda 123 kilodan 76 kiloya düştü. Sargın, "Uzun bir süre yağ kütlesi olarak gezdim. Bindiğim asansör bozulacak diye korkuyordum. Çok sabırlı olmak ve zamana yaymak gerekiyor. Biz bu kiloları bir günde almadık. Bir ömür çektim ama bir şekilde de verebildim" dedi.